Socialistas vão governar sem acordos escritos na próxima legislatura

Foto: António Pedro Santos - Lusa

A decisão foi anunciada esta quinta-feira por António Costa num encontro da Comissão Política Nacional do Partido Socialista.



Na próxima legislatura, os socialistas vão negociar caso a caso com todos os partidos à esquerda a começar já no programa de Governo e no Orçamento do Estado para o próximo ano.



Com apenas um partido disponível para um entendimento deste tipo, o Bloco de Esquerda, os socialistas optaram por tratar todos por igual.



O PS já agendou novas reuniões, para a semana que vem, com o Bloco de Esquerda, que deixam de ser sobre a hipótese de uma posição conjunta para a legislatura.