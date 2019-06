Sócrates e o alegado desejo de controlo sobre a banca

RTP12 Jun, 2019, 10:29 | Política

“Nunca discuti, conversei ou orientei o senhor José Berardo em qualquer investimento. Nunca tive sequer conhecimento, fosse por quem fosse, da sua intenção de reforçar a sua posição acionista no Banco Comercial Português”, refere Sócrates numa nota enviada à agência Lusa na terça-feira.



“Acrescento ainda que nunca interferi nem influenciei nenhuma decisão dos acionistas do banco relativas à escolha da sua Administração. As despudoradas “sugestões” feitas a esse propósito não passam de pura e velhaca maledicência”, concluiu.



A reação do antigo primeiro-ministro surge depois de Filipe Pinhal ter sugerido, durante uma audição na comissão parlamentar de inquérito à CGD, que José Sócrates influenciou o empresário José Berardo a reforçar a posição no BCP com recurso a financiamento da Caixa Geral de Depósitos.



Filipe Pinhal contou que, numa conversa que teve com Berardo, lhe perguntou porque é que se já tinha “3,88 por cento, uma posição qualificada, queria subir para 7 por cento”, e por que motivo iria “investir 400 milhões de euros”.



José Berardo terá respondido que “ainda estava para saber como é que aquele homem o enfeitiçou”. “Como é que aquele homem me deu a volta, como é que eu me meti nesta de ir comprar financiado desta maneira”.



Sócrates e a Sonangol

“Operação política” de Constâncio

Para o ex-administrador do BCP, o “homem” mencionado por Berardo “só podia ser ou Paulo Teixeira Pinto (ex-presidente do BCP), ou o senhor José Sócrates”, sendo que “a palavra do senhor primeiro-ministro valeria mais” para o empresário.De acordo com Filipe Pinhal,“Que o senhor Berardo era devedor do engenheiro José Sócrates pelo favor que lhe tinha feito de acolher a coleção Berardo também não tenho dúvida nenhuma”, firmou.“Quem é que enfrentava o senhor Berardo nessa altura, quando era uma das pessoas mais poderosas deste país? De 2008 a 2012 o presidente do BCP foi o senhor Berardo”, considerou Pinhal sobre o empresário.O antigo presidente do BCP, Teixeira dos Santos.Filipe Pinhal fez também referência ao aumento de capital da petrolífera angolana Sonangol quando, em junho de 2007, esta “anunciou a tomada de posição de dois por cento no capital do BCP” depois de “se aconselhar com o senhor José Sócrates”.Foi uma conjunção de interesses que fez nascer o enorme desejo do engenheiro José Sócrates para controlar o BCP”.O antigo presidente do BCP mencionou reuniões promovidas por Vítor Constâncio enquanto governador do Banco de Portugal para a transferência do presidente da CGD, Carlos Santos Ferreira, e do vice-presidente, Armando Vara, para o BCP, caso que considerou “insólito”.Vítor Constâncio já rejeitou a acusação, garantindo à RTP que se trata de uma calúnia. “Já não é a primeira vez que ele [Filipe Pinhal] a faz. Eu não tive nada a ver com qualquer operação especial no contexto da chamada”.