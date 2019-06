Sócrates responde a Pinhal: "pura e velhaca maledicência"

Sócrates garantiu que "nunca" conversou ou orientou o empresário José Berardo em qualquer investimento e que nunca teve conhecimento da intenção de Berardo de reforçar a posição acionista no Banco Comercial Português.



A reação do antigo Primeiro-Ministro surge depois de Filipe Pinhal ter sugerido na comissão parlamentar de inquérito à Caixa que o antigo primeiro-ministro José Sócrates influenciou o empresário José Berardo para reforçar a posição no banco, com recurso a financiamento da Caixa Geral de Depósitos.