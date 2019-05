Solução na Venezuela deveria passar pela diplomacia e por eleições livres

Tiago Petinga - lusa

José Luís Carneiro mantém a ideia de que a solução para a crise nunca poderá passar por uma intervenção militar no país, sob o risco de criar uma guerra civil, como aconteceu noutros países.



José Luís Carneiro afirma estar a seguir com especial atenção os últimos acontecimentos, em particular a detenção do vice presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, Edgar Zambrano, e as ameaças dos Estados Unidos.