Sondagem Legislativas. PS ganha com mais 6% que PSD

Homem de Gouveia - Lusa

Se as eleições legislativas fossem hoje, o PS deveria conseguir 38% dos votos, seguido do PSD, com 32%. A estimativa é da Universidade Católica, que realizou uma sondagem para a RTP, Antena 1 e Público.