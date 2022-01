Sondagem. Maioria concorda com as medidas em vigor para conter a pandemia

Quando questionados sobre se concordam com as atuais medidas de contenção, 67 por cento responde afirmativamente. Para 14 por cento as medidas são exageradas e 13 por cento considera que são insuficientes. Seis por cento não sabe ou não responde.







Em relação ao encerramento de bares e discotecas, 76 por cento concorda e 19 por cento é contra essa medida. Cinco por cento não sabem ou não respondem.

medida que recebe 32 por cento dos votos contra. Três por cento não sabem ou não respondem.

Ficha técnica



Este inquérito foi realizado pelo CESOP – Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena1 e Público entre os dias 28 de dezembro de 2021 e 5 de janeiro de 2022. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir duma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 1238 inquéritos válidos, sendo 46% dos inquiridos mulheres, 32% da região Norte, 19% do Centro, 36% da A.M. de Lisboa, 7% do Alentejo, 3% do Algarve, 1% da Madeira e 2% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, região e voto nas legislativas de 2019. A taxa de resposta foi de 32%. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1238 inquiridos é de 2,8%, com um nível de confiança de 95%.