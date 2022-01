Sondagem. PS à frente das intenções de voto mas com menos vantagem em relação ao PSD

O Chega fica em terceiro lugar com 6 por cento, seguido da CDU com 5 por cento, o mesmo valor atribuído às intenções de voto no Bloco de Esquerda.



O Iniciativa Liberal subiu e tem agora 5 por cento, enquanto o CDS mantém 2 por cento das intenções de voto. A mesma percentagem é obtida pelo PAN, que baixou em relação à última sondagem.



O Livre também consegue 2 por cento das intenções de voto.