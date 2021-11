"Sonham outra vez com um Bloco Central", afirma Jerónimos de Sousa

Jerónimo de Sousa diz que o voto no PCP é a forma de evitar a maioria absoluta do PS e o regresso do "Bloco Central". O secretário-geral do partido defende que o país precisa de uma voz capaz de romper com os bloqueios que resultam de maiorias absolutas.