SPD vira à esquerda e pode precipitar novas eleições na Alemanha

A possibilidade assenta no facto de o SPD ter escolhido dois líderes que defendem uma viragem à esquerda e o corte com a União Democrata Cristã (CDU), o partido da chanceler Angela Merkel.

A poucos dias do congresso do SPD, que começa esta sexta-feira, e se prolonga até domingo, multiplicam-se as reações e os receios sobre o futuro político do país. Se por um lado, a ala esquerda que agora lidera o SPD quer renegociar os termos da coligação, a CDU já disse não estar disposta a estabelecer novas conversações.

"Agora podemos esperar a vontade de um afastamento das políticas adotadas na Grande Coligação, que visava consolidar o orçamento. A nova liderança quer autorizar mais dívidas, por exemplo, para expandir a infraestrutura pública", considera em declarações à agência Lusa Ursula Münch, diretora da Academia para a Educação Política (Akademie für Politische Bildung).

Depois de obter dos piores resultados eleitorais de sempre, a antiga líder Andrea Nahles deixou o lugar livre. Com uma margem pouco expressiva, Norbert Walter-Borjans, ex-secretário das Finanças do Estado da Renânia do Norte-Vestfália, e a deputada Saskia Esken venceram a eleição pela liderança do partido de centro-esquerda com 53,06% dos votos, que se realizou no passado fim de semana.

A equipa, pouco conhecida e pouco adepta da permanência na coligação com a União Democrata Cristã e a União Social Cristã (CSU), derrotou o ministro das Finanças, Olaf Scholz, e Klara Geywitz, que conseguiram 45,33% dos votos.

Os dois novos líderes querem discutir o pacote de medidas da chamada "GroKo", dando-lhe um cariz mais social, com uma fatia orçamental mais dedicada ao ambiente e à construção de novas infraestruturas, por exemplo.

"Se a Juventude Socialista (Jusos), liderada por Kevin Kühnert, conseguir, mais uma vez, dominar o debate, isso poderá levar a uma posição clara contra a `Grande Coligação`", admite a politóloga Ursula Münch, explicando que uma cláusula no atual acordo poderá estar em causa.

"A clausula estabelece que, no meio do período legislativo (ou seja, agora), seja realizada uma `avaliação do acordo de coligação` (...) A nova liderança do SPD quer usá-la para exigir novas concessões do parceiro de coligação. Dependendo do alcance dessas exigências, os parceiros podem não estar preparados a ceder", frisa.

A chanceler Angela Merkel, através de um porta-voz, sublinhou na segunda-feira estar disponível a debater e a cooperar nesta nova fase do SPD "como é habitual numa coligação". Mas acabou por descartar uma renegociação geral.

Também a líder da CDU e ministra das finanças, Annegret Kramp-Karrenbauer revelou, no canal de televisão ZDF, que o facto de um dos partidos ter mudado a sua liderança, "não significa que se tenha de renegociar o acordo completamente", avançando que "os novos líderes do SPD têm de decidir se querem ou não continuar".

O SPD governou ao lado da CDU e do Partido Social Cristão da Baviera (CSU) em 10 dos últimos 14 anos. O acordo de coligação, de 175 páginas, foi conseguido há menos de dois anos depois de um longo período de negociação.

Se o SPD decidir deixar a coligação, a CDU será forçada a assumir a governação sozinha, sem maioria, ou a Alemanha terá de enfrentar novas eleições antecipadas.