Spinumviva, reforma da Justiça, governabilidade, apagão e eutanásia - o Debate da Rádio

À defesa,À direita,

Reforma da Justiça

A reforma da justiça foi o segundo tema do Debate da Rádio, com, lembrando que é hoje julgada a deputada do Chega Cristina Rodrigues.Sem comentar a atuação do Ministério Público,. Pelo Livre,, mas”.Ainda no campo da justiça,

Cenários de governabilidade no pós 18 de maio

Uma das grandes questões destas eleições está relacionada com a estabilidade política pós-18 de maio.





PSD, PS, IL, PAN e Chega não quiseram equacionar o futuro em caso de derrota nas urnas, na CDU, alegrias ou tristezas, serão analisadas pelo coletivo, Rui Tavares do Livre fará uma reflexão pessoal, e Mariana Mortágua sublinhou que quem vai andar na rua nas próximas duas semanas é para ter um melhor resultado que o último conseguido.

Quase a terminar o Debate da Rádiode 29 de abril, com, e nas perguntas rápidas – sim ou não a um referendo sobre a eutanásia – Montenegro admite referendar o assunto, Pedro Nuno Santos disse que não.O Debate da Rádio foi conduzido pelos jornalistas Natália Carvalho, da Antena 1, Judith Meneses e Sousa, da TSF, Susana Madureira Martins, da Renascença, e Rui Pedro Antunes, da Rádio Observador.