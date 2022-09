Sucessão na liderança do PCP não é assunto para Jerónimo de Sousa

Jerónimo de Sousa garante que a sucessão na liderança do PCP não é um assunto em cima da mesa. O secretário-geral do PCP esteve na Festa do Avante, este ano marcada pela polémica em torno da posição que o partido tem em relação à guerra na Ucrânia.