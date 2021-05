Supercomputadores: ministro da Ciência destaca caso português e reforça importância da Ciência na coesão territorial

Foto: Lusa

O ministro da ciência anunciou que Portugal vai realizar uma reunião dos cinco super computadores existentes na Europa, no dia 18 de Junho, no Minho. Manuel Heitor considera que Portugal é um bom exemplo da instalação da computação verde, recorrendo a energias renováveis.