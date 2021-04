Suspeitas de corrupção. Candidato do PS desiste da luta pela Câmara de Ourém

O deputado vai manter-se no parlamento, mas irá demitir-se do Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal.



Em causa estão suspeitas de corrupção, recebimento indevido de vantagem e abuso de poder na intermediação de um negócio imobiliário em Monte Gordo, no Algarve.



Ao todo há oito arguidos neste caso.