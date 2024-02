Apenas um suspeito da operação na Madeira foi ouvido para já. Trata-se do empresário Custódio Correia. Os advogados do ex-autarca Pedro Calado e do empresário Avelino Farinha foram chamados ao Campus da Justiça por causa de uma nova prova. A RTP sabe que essa prova estará relacionada com a construção do novo hospital central e universitário da Madeira.