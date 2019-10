Tancos. Azeredo Lopes queixa-se de assassinato de carácter

Perante a acusação apresentada insiste que está a ser vítima de "assassinato no espaço público".



Azeredo Lopes afirma ainda que diariamente continuam a ser publicadas "efabulações retiradas do processo" destinadas a influenciar a opinião pública.



Azeredo Lopes sublinha que vai exercer o direito de defesa nos tribunais.



O ex-governante é acusado pelo Ministério Público de prevaricação e denegação de justiça, abuso de poder e favorecimento pessoal.



Para os procuradores, Azeredo teve conhecimento da encenação de Tancos.



Quando foi conhecida a acusação, o ex-governante classificou-a como eminentemente política.



Esta quinta feira, à agência Lusa, a procuradora-geral da República desvalorizou o facto de a acusação ter sido conhecida em plena campanha eleitoral.



O despacho foi conhecido a 26 de setembro, um dia antes de terminar o prazo máximo de prisão preventiva para vários arguidos.



São 23 os acusados no processo de Tancos.