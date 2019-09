Tancos. Campanha sobe de tom após acusação de Azeredo Lopes

RTP26 Set, 2019, 21:58 / atualizado em 26 Set, 2019, 22:10 | Política

António Costa e Rui Rio trocaram duras críticas no contexto da acusação do Ministério Público contra o ex-ministro Azeredo Lopes no caso de Tancos. | Mário Cruz - Lusa

Dois anos e três meses depois do furto de material de Tancos, foi conhecida a acusação por parte do Ministério Público. O ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, que apresentou a demissão do Governo há praticamente um ano, a 18 de outubro de 2018, é agora acusado de abuso de poder, denegação de justiça e prevaricação, estando proibido do exercício de funções.







O despacho de acusação indica que a conduta de José Azeredo Lopes foi “extremamente grave”, no sentido de beneficiar autores da prática de crimes, e que o ex-ministro tentou proteger a imagem do Governo numa altura complexa, no contexto dos incêndios florestais de outubro de 2017.





Na acusação, os procuradores referem mesmo que o então ministro da Defesa pretendia que “todo o reconhecimento pela recuperação do material militar subtraído revertesse para a PJM” e frisa que “a recuperação do material subtraído em Tancos assumia um papel muito importante na imagem de Portugal a nível mundial”.





"A conduta de Azeredo Lopes é extremamente grave, uma vez que o mesmo violou a fidelidade reclamada pela sua qualidade de Ministro da Defesa Nacional", consideram os três procuradores.



"Pouco crível"



Depois de uma comissão de inquérito e várias polémicas, a acusação do Ministério Público surge em plena campanha eleitoral, quando faltam apenas dez dias para as próximas eleições legislativas. O atual líder da oposição, Rui Rio, implicou mesmo o primeiro-ministro no caso de Tancos, considerando “pouco crível” que António Costa não soubesse do encobrimento.







“Acho que é pouco crível que um ministro, seja ele qual for, não articule aspetos desta gravidade com o primeiro-ministro. Ainda assim, eu nunca poderei dizer mesmo se ele sabia ou não”, disse Rui Rio durante uma conferência de imprensa, nas Caldas da Rainha, antes de uma iniciativa da campanha eleitoral do PSD. A questão de Tancos levou, aliás, a ajustes na agenda da campanha eleitoral para esta quinta-feira.





O líder social-democrata considerou, no entanto, que seria igualmente preocupante “a hipótese” de António Costa não saber, uma vez que tal indicaria que os ministros não informam o chefe de Governo de tudo “relevante e grave” que se passa nos respetivos Ministérios.





"O que se terá passado ao longo destes quatro anos, dentro do Governo, que o primeiro-ministro não soube? E o que poderá de acontecer de importante no futuro, num Governo presidido pelo dr. António Costa, que o dr. António Costa pura e simplesmente não saiba?", indagou.











Rio explicou ainda porque o conhecimento ou desconhecimento do caso por parte do primeiro-ministro seria grave.







“Se [Azeredo Lopes] informou, como é o mais provável, temos aqui um problema do primeiro-ministro ele próprio ser conivente com aquilo que se passou, mas se quisermos ir para a hipótese do ministro não ter avisado o primeiro-ministro, como este tem vindo a defender, também temos aqui um problema grave", afirmou.











"Tudo leva a crer que sim. Por parte do Governo, para que saíssem notícias a tentar pôr uma cortina de fumo”, afirmou.





Sobre o caso que remonta a 2017, o líder do PSD considera que se trata de “um assunto grave em termos de funcionamento do Estado de direito democrático”.





“Há dentro dos serviços do Estado, sob tutela do Governo, notórias cumplicidades para dificultar a ação da justiça, seja da Procuradoria-Geral da República, seja da Polícia Judiciária", acusou.

“Envergonha-se a si próprio”





A resposta de António Costa a Rui Rio surgiu pouco tempo depois, ao final da tarde. O primeiro-ministro e secretário-geral do PS acusou o líder social-democrata de ter atingido a dignidade da campanha eleitoral em curso, ao procurar implica-lo no caso de Tancos.





Numa declaração aos jornalistas em Lisboa, o primeiro-ministro fez duras críticas a Rui Rio, apontado que não reconhece a Rui Rio “autoridade para fazer julgamentos morais” em matéria de conduta política.





Costa sublinhou também a mudança súbita de discurso por parte do líder da oposição. “Ainda há dois dias, todos os portugueses ouviram Rui Rio dizer que tinha como princípio fundamental não fazer julgamentos na praça pública. Ora, eu não mudo de princípios fundamentais de dois em dois dias”, acrescentou.





“Há cinco anos que digo aquilo que sempre achei ao longo de toda a minha política: na justiça aquilo que é da justiça e na política o que é da política. Quem sacrifica aquilo que são princípios fundamentais da forma de estar na vida política envergonha-se a si próprio mais do que ataca quem quer atingir", continuou ainda o líder socialista.





António Costa referiu ainda que não se sentiu atingido por Rui Rio, mas que o líder social-democrata “atingiu a dignidade desta campanha eleitoral”.





“Temo que tenha desiludido muitos dos que entendiam o doutor Rui Rio como uma pessoa de princípios e que não muda de dois em dois dias", disse.





"A Comissão Parlamentar de Inquérito concluiu que nada me tinha a apontar. Mas o doutor Rui Rio devia também saber que, ao longo destes dois anos, a justiça nunca me colocou qualquer questão e, se tivesse alguma dúvida sobre o meu comportamento, tê-lo ia feito", alegou ainda o líder socialista.

Uma "série da Netflix"







Este dia de quinta-feira, em que foi conhecida oficialmente a acusação do Ministério Publico, fica também marcado pela escalada verbal na campanha em curso. Para além das palavras de Rui Rio e António Costa, outros líderes políticos abordaram o tema nas respetivas intervenções.





Assunção Cristas trouxe o tema para uma ação de campanha eleitoral do CDS-PP, em Lamego, distrito de Viseu, onde acusou o Governo do PS de “encobrir criminosos” e impedir “a justiça de funcionar”.





"Espero que as pessoas reflitam muito bem no dia 6 sobre que tipo de governo querem ter. Se querem ter um governo que encobre crimes, que iliba criminosos, que impede a justiça de funcionar, porque aparentemente conhece e dá cobertura a um acordo que impede que os responsáveis pelo furto sejam efetivamente apanhados e punidos", afirmou.





Para a líder centrista, António Costa "tem que dar explicações públicas sobre este caso" e "não apenas dizer que é um caso de justiça", afirmou a líder centrista, para quem este é um processo que "está longe de estar encerrado", tanto judicial como politicamente.







Ao final do dia, Assunção Cristas voltou a falar do caso de Tancos para o comparar a "uma novela" ou mesmo "uma série da Netflix em três temporadas". Recordou ainda que foi o CDS quem sugeriu a abertura de uma comissão de inquérito, no ano passado.







À esquerda, Catarina Martins considerou que é “muito grave” caso se conclua que “responsáveis políticos mentiram numa comissão de inquérito” sobre Tancos.





“Parece-nos muito grave chegar à conclusão, se o Ministério Público tiver razão - o processo, a justiça o fará - que responsáveis políticos mentiram numa comissão de inquérito", defendeu Catarina Martins, no final de uma ação de campanha na Moita, distrito de Setúbal.





"Há factos que são agora tornados a público nesta acusação do Ministério Público que foram negados na comissão de inquérito. (…) Queremos que a justiça faça o seu caminho, na democracia ninguém está acima da lei e será grave também se tiver sido negada à comissão de inquérito a verdade sobre os factos porque, como sabem, isso é também crime", insistiu a coordenadora do Bloco de Esquerda.





Já o líder do PCP falou sobre o caso Tancos durante a manhã, quando eram apenas conhecidas algumas notícias sobre a acusação, que ainda não era oficial. Jerónimo de Sousa afirmou que “ninguém está acima da lei”.





"Tendo em conta a acusação, que haja de facto esse julgamento e a decisão. A decisão é dos tribunais, fazendo com que a justiça funcione. Ninguém está acima da lei", sublinhou.





Já durante a tarde, Jerónimo de Sousa não quis voltar a falar de Tancos nas ações de campanha em Moura, numa sessão pública no centro da cidade alentejana, mesmo depois de ser conhecida oficialmente a acusação.





André Silva, porta-voz do PAN (Pessoas-Animais-Natureza), apenas referiu que caso se comprove que o ex-ministro da Defesa teve responsabilidades, deve "ser condenado", salientando que o importante "é que a justiça desenvolva o seu trabalho".

23 arguidos





No total, foram acusados 23 arguidos no caso do furto e recuperação das armas do paiol de Tancos. São acusados de crimes como terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida.





Nove arguidos são acusados de planear e executar o furto do material militar. Os restantes 14, incluindo Azeredo Lopes, são acusados no âmbito da encenação de recuperação desse mesmo material militar.





Para além do ex-ministro, foram também acusados o antigo diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM), Luís Vieira, e o ex-porta-voz e investigador-chefe da PJM, Vasco Brazão.





O caso do furto de material militar em Tancos foi tornado público pelo Exército português a 29 de junho de 2019, com indicação que a situação tinha sido detetada no dia anterior. Meses depois, a 18 de outubro, a Polícia Judiciária Militar anunciou que o material roubado tinha sido intercetado na região da Chamusca, em Santarém, uma recuperação de material que o MP acredita ter sido simulada.



Dias depois de ter sido sugerido o envolvimento do Presidente da República no caso de Tancos, Rui Rio admitiu que se possa tratar de uma encenação por parte do Executivo.Ainda na resposta a Rui Rio, o secretário-geral do PS considera que o líder do PSD tinha "a estrita obrigação de saber" que ele, enquanto primeiro-ministro, respondeu por escrito às questões que lhe foram formuladas no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Tancos.