Tancos. Caso continua a marcar campanha eleitoral

Rui Rio diz que o PS está a dizer coisas sem lógica e não vê nenhum nexo entre a investigação ao roubo em Tancos e o PS.



Catarina Martins não diz se pensa que o primeiro-ministro sabia ou não da encenação em volta da recuperação do material roubado.



Já o CDS quer que o Ministério Público investigue as declarações prestadas pelo primeiro-ministro no Parlamento sobre o caso de Tancos e pede ao Presidente da Assembleia da República que envie todas as declarações para o MP.



O PS mantém-se em silêncio.