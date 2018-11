Tancos. Comissão de inquérito toma posse dia 14 de novembro

RTP06 Nov, 2018, 11:59 / atualizado em 06 Nov, 2018, 13:27 | Política

A comissão será presidida pelo deputado do PS Filipe Neto Brandão.



Os partidos têm até esta sexta-feira, dia 9, até às 18h00, para indicarem os deputados que integrarão esta Comissão, uma iniciativa do CDS-PP, aprovada com votos favoráveis dos proponentes, do PSD, do PS, do BE e do PAN e que teve a abstenção do PCP e do PEV.

O PSD entregou já hoje a lista dos parlamentares que integrarão este inquérito, com destaque para a ex-líder do PSD/Açores Berta Cabral, que será a coordenadora, e o ex-secretário-geral do partido José Matos Rosa entre os efetivos.

Do lado do Bloco de Esquerda, será João Vasconcelos a integrar a comissão.

A lei fixa em 180 dias o prazo para a conclusão de um inquérito parlamentar, podendo, porém, ser decidido o prolongamento do mandato por mais 90 dias.



O furto do armamento dos paióis de Tancos foi noticiado em 29 de junho de 2017, e, quatro meses depois, foi recuperada parte das armas.



Em setembro, a investigação do Ministério Público à recuperação do material furtado, designada Operação Húbris, levou à detenção para interrogatório de militares da Polícia Judiciária Militar e da GNR.



Na mesma altura, foi noticiada uma operação de encenação e encobrimento na operação, alegadamente organizada por elementos da Polícia Judiciária Militar, que dela terão dado conhecimento ao chefe de gabinete do ministro da Defesa, Azeredo Lopes.



Entretanto, Azeredo Lopes demitiu-se e foi substituído por João Gomes Cravinho.

Azeredo deverá ser uma das pessoas a ser chamada a uma audição nesta comissão de inquérito. Também o primeiro-ministro, António Costa, já se disponibilizou para ir a esta comissão, prestar esclarecimentos sobre o furto e recuperação de material de guerra.

Esta terça-feira, o novo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, escusou-se a responder aos jornalistas sobre o caso de Tancos.

O ministro nunca pronunciou hoje a palavra "Tancos" nem conjugou o verbo "furtar", mas garantiu a sua confiança e "a dos portugueses" nas Forças Armadas, "esteio da soberania nacional e da democracia em Portugal".



"Estou ciente da dureza que os últimos meses têm sido para esta instituição. A nossa confiança mantém-se plenamente nas Forças Armadas", afirmou João Gomes Cravinho na abertura do ano académico 2018/2019 do Instituto da Defesa Nacional (IDN), em Lisboa, dando como exemplo notório o "apreço dos portugueses" na cerimónia do centenário do armistício, no domingo, que incluiu um desfile militar.