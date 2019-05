Partilhar o artigo Tancos. Ex-ministro diz que só viu memorando no dia em que se demitiu Imprimir o artigo Tancos. Ex-ministro diz que só viu memorando no dia em que se demitiu Enviar por email o artigo Tancos. Ex-ministro diz que só viu memorando no dia em que se demitiu Aumentar a fonte do artigo Tancos. Ex-ministro diz que só viu memorando no dia em que se demitiu Diminuir a fonte do artigo Tancos. Ex-ministro diz que só viu memorando no dia em que se demitiu Ouvir o artigo Tancos. Ex-ministro diz que só viu memorando no dia em que se demitiu