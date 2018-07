Tancos. Exército invoca segredo de justiça para não dar lista a deputados

RTP31 Jul, 2018, 11:59 / atualizado em 31 Jul, 2018, 12:16 | Política

A informação foi enviada aos deputados da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, horas antes de o general ser ouvido, a pedido do CDS-PP.





Segundo a Lusa, que teve acesso à carta remetida a São Bento, o general Rovisco Duarte explica que a lista foi feita pela Polícia Judiciária e que foi enviada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, responsável pela investigação do caso, e que está “à guarda do Exército” e tem o carimbo de “confidencial”.



CDS “não deixará morrer o assunto”







"Disse ao senhor Presidente da República que o CDS não deixará morrer este assunto sem ser esclarecido tudo o que se passou", afirmou Assunção Cristas, após a conversa com Marcelo Rebelo de Sousa, que é também o Comandante Supremo das Forças Armadas.



Para Cristas, a "questão de Tancos está longe de estar encerrada" e o partido admite usar "todos os instrumentos parlamentares", incluindo a comissão de inquérito.





O CDS-PP justificou este atraso na decisão com o facto de estar ainda "uma investigação judicial em curso", acrescentou.

c/ Lusa



Assunção Cristas afirmou, segunda-feira no final de uma audiência com o Presidente da República, que o CDS não iria desistir do esclarecimento do roubo de armas de Tancos.