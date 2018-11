Tancos. Governo e Presidência "em total convergência"

RTP06 Nov, 2018, 14:02 / atualizado em 06 Nov, 2018, 14:16 | Política

“Toda a gente de boa-fé interpretou bem as minhas palavras. Não dei nenhum conselho ao Senhor Presidente da República. Antes pelo contrário. Sublinhei a total convergência que temos tido. Desde o primeiro dia, Governo e Presidente da República têm tido uma posição totalmente convergente em relação a esta matéria”, afirmou o primeiro-ministro aos jornalistas.











Segundo António Costa, “foi assim no dia em que houve conhecimento público do assalto e tem sido assim todos os dias até ao dia de hoje e não tenho nenhuma expetativa que o Governo ou o Presidente da República passem a divergir, sobre uma matéria que tem havido convergência”.







Na segunda-feira, António Costa referiu-se à ansiedade do Presidente da República em relação à conclusão do processo de Tancos, que o Governo tinha de ser mais contido sobre essa matéria, mas que a ansiedade do executivo não era menor - palavras que foram interpretadas por alguns órgãos de comunicação social como uma farpa ao chefe de Estado.

Governo será “livro aberto”

O primeiro-ministro afirmou hoje que o Governo será "um livro aberto" para que tudo se apure e esclareça sobre o furto de armamento na base de Tancos, tanto no plano judicial, como na comissão parlamentar de inquérito. A comissão parlamentar de inquérito ao furto de armas em Tancos, presidida pelo deputado socialista Filipe Neto Brandão, vai tomar posse dia 14.



"Se na área política há algo também a apurar, que se apure e que se esclareça tudo. Pela minha parte, o Governo é um livro aberto e não tem nada a esconder", sustentou o líder do executivo. A lei fixa em 180 dias o prazo para a conclusão de um inquérito parlamentar, podendo, porém, ser decidido o prolongamento do mandato por mais 90 dias.



"Esperamos que permita responsabilizar, colocar na cadeia, verificar se há cúmplices e se houve outras ações de perturbação da investigação que também sejam objeto de punição. O essencial é que tudo se esclareça", completou o primeiro-ministro.









Esta terça-feira, a conferência de líderes marcou para dia 14 de novembro a tomada de posse da comissão de inquérito ao furto das armas de Tancos.





C/Lusa



“A única coisa que eu disse, foi que o Senhor Presidente da República tem expressado a sua ansiedade. A ansiedade do Governo não é menor. Que obviamente o Governo tem que agir com o maior recato. Mas isso não tem a ver com a atuação do Presidente da República”, frisou o primeiro-ministro.Costa defendeu ainda, “que sempre que o Governo faz comentários sobre a atuação do poder judicial é imediatamente mal interpretado. Felizmente o Presidente da República goza da imunidade de poder fazer esses comentários sem que seja feita essa leitura”.“Eu repito, e não vale a pena tentar colocar na minha mente, aquilo que não está na minha mente. Nem distorcer das minhas palavras, porque as minhas palavras não permitem ser destorcido. Não houve qualquer manifestação de divergência com o Presidente da República. Pelo contrário, repito convergência com o Presidente da República”, enfatizou.António Costa explicou que “a única diferença, mas creio que é meramente vocabular. É que um falou de nublosa e ou outro falou de névoa. Não me parece que seja uma divergência muito profunda”.“Pela nossa parte estamos totalmente disponíveis para colaborar com quem seja necessário colaborar, Assembleia da República ou autoridades judiciárias - e confiamos na Polícia Judiciária e no Ministério Público para que leve a cabo estas investigações", acrescentou o primeiro-ministro.António Costa falava no final de uma visita aosdasportuguesas presentes na Web Summit, depois de questionado sobre o facto de a comissão parlamentar de inquérito ao furto de armas em Tancos entrar já em funcionamento na próxima semana.O primeiro-ministro afirmou esperar que essa comissão parlamentar de inquérito "seja útil e que apure tudo o que é necessário apurar".Segundo António Costa, o Governo "desconhecia totalmente que houvesse qualquer operação" e "não houve conhecimento de nada de ilegal que tenha ocorrido à posteriori, para além daquilo que hoje é publico a partir da comunicação social".Neste ponto, o primeiro-ministro frisou que há uma investigação criminal em curso, "que se deseja que seja concluída o mais rapidamente possível, que esclareça tudo e permita desde logo identificar quem roubou".