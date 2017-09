Tancos: Ministro anuncia três processos no Exército

RTP18 Set, 2017, 18:56 / atualizado em 18 Set, 2017, 18:57 | Política

O roubo de Tancos foi divulgado pelo Exército a 29 de junho, mas só esta segunda-feira chegou à discussão em plenário. Azeredo Lopes deixou elogios ao Governo pela atuação efetiva “num tempo muito curto” e não respondeu a várias perguntas dos deputados invocando o segredo de justiça.



"Em síntese, e sem prejuízo de críticas legítimas, o Governo fez o que devia ter feito e num tempo muito curto", referiu o ministro.



Na mesma intervenção, Azeredo Lopes revelou que o Exército abriu “três processos disciplinares” e que o esvaziamento dos paióis de Tancos começou a 14 de setembro, com a colaboração da PSP e da GNR.



O ministro revelou ainda que os processos disciplinares foram abertos pelo Regimento de Infantaria n.º 1, que tinha a responsabilidade da guarda dos paióis na altura. Estes processos foram abertos na sequência do processo de averiguações interno.



Esquivando-se às perguntas apresentadas pelos deputados do PSD e CDS-PP, Azeredo Lopes insistiu que as informações relativas ao caso “são do domínio da autoridade judiciária competente” e que “o inquérito encontra-se em segredo de justiça”.



O ministro da Defesa adiantou ainda que foram decididos "investimentos imediatos" na sequência da avaliação das condições de segurança das instalações de armazenamento de material, nomeadamente, um milhão de euros nos paióis de Santa Margarida e 500 mil euros em 16 unidades do Exército.



Quanto a medidas "a médio e longo prazo", o ministro da Defesa adiantou que determinou, através de despacho, várias medidas, destacando a criação de um "sistema de informação comum para controlo efetivo de material sensível, que garanta a informação necessária e o controlo de acesso a informação".



Azeredo Lopes sublinhou que os relatórios que lhe foram entregues pelos ramos e pela Inspeção de Defesa Nacional foram classificados como "secretos" por "quem os realizou" e não pelo ministério, invocando "matérias sensíveis de âmbito de Segurança Nacional aí tratadas".

Críticas à direita e à esquerda

Azeredo Lopes já tinha prestado esclarecimentos aos deputados numa comissão parlamentar de Defesa, no início de julho. Recentemente, em declarações polémicas ao Diário de Notícias e à TSF, o responsável pela pasta admitia que, “no limite, pode não ter havido furto nenhum”.



“Como não temos prova visual nem testemunhal, nem confissão, por absurdo podemos admitir que o material já não existisse", disse na altura o ministro.



Foi precisamente essa uma das frases mais citadas pela oposição, com o deputado social-democrata Sérgio Azevedo a enfatizar que vários pontos continuam sem resposta, nomeadamente “perceber se houve de facto um furto no paiol de Tancos”, ou o que aconteceu nas 24 horas seguintes.



Já o deputado João Rebelo, do CDS-PP, insistiu no pedido de demissão do ministro, apontando o crescente “isolamento político” e a “inadequação ao cargo”.



"Saia, senhor ministro, não espere pelas eleições ou pela próxima remodelação, saia pelo seu próprio pé", atirou.



No Partido Socialista, o deputado José Miguel Medeiros assumiu a defesa do ministro, asseverando que o PS e os portugueses “confiam na capacidade do Governo e do ministro da defesa”, criticando ainda PSD e CDS-PP por criarem um “frenesim político-partidário sem precedentes em torno das questões de Defesa Nacional”.



À esquerda, o deputado Jorge Machado do PCP considerou que “não deixa de ser bastante infeliz” que o ministro tenha assumido “o papel de comentador”. Considerou ainda “absurdo” o caráter das declarações de Azeredo Lopes, que colocam como hipótese a possibilidade de se tratar de um problema de abate, um problema de inventário”, depois dos vários esclarecimentos apresentados, inclusive pelo Presidente da República.



Jorge Machado frisou ainda que a culpa “não pode morrer solteira” e que as responsabilidades políticas deverão ser assumidas, tanto na tutela como nas Forças Armadas.



João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, assumiu ter ficado “deveras surpreendido” perante as declarações de Azeredo Lopes. O BE diz que “é imperioso apurar as responsabilidades até ao fim, doa a quem doer”.



Heloísa Apolónia, do PEV, considerou também que a "história acaba por ser confusa" quando o ministro admite "que no limite pode não ter havido furto nenhum".



