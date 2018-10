Tancos. Ministro da Defesa promete divulgar em breve lições aprendidas

Lusa

Quanto às conclusões da auditoria à Polícia Judiciária Militar, o ministro revela que só devem ser conhecidas no fim do ano. Ideias transmitidas esta manhã, durante uma cerimónia, em Belém.



O ministro da Defesa vai visitar as instalações dos três ramos das Forças Armadas. João Gomes Cravinho pretende confirmar no terreno se estão a ser cumpridas as condições de segurança dos paióis.