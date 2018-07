Partilhar o artigo Tancos. Ministro diz que não sabia da "alegada discrepância" e aguarda aclaração do MP Imprimir o artigo Tancos. Ministro diz que não sabia da "alegada discrepância" e aguarda aclaração do MP Enviar por email o artigo Tancos. Ministro diz que não sabia da "alegada discrepância" e aguarda aclaração do MP Aumentar a fonte do artigo Tancos. Ministro diz que não sabia da "alegada discrepância" e aguarda aclaração do MP Diminuir a fonte do artigo Tancos. Ministro diz que não sabia da "alegada discrepância" e aguarda aclaração do MP Ouvir o artigo Tancos. Ministro diz que não sabia da "alegada discrepância" e aguarda aclaração do MP