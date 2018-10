Tancos. PSD e CDS-PP querem ouvir o primeiro-ministro

RTP25 Out, 2018, 17:20 / atualizado em 25 Out, 2018, 17:54 | Política

Se Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS-PP, quer o chamar o primeiro-ministro à comissão de inquérito sobre o furto de armamento em Tancos, considerando que essa necessidade cresce “a cada dia de passa”, Rui Rio tem uma visão contrária e diz que “não vai atrás de foguetes”.







Questionado sobre a possibilidade do ex-ministro ter informado o primeiro-ministro do encobrimento, Rui Rio responde: "Essa pergunta tem de ser feita ao senhor ex-ministro da Defesa e ao primeiro-ministro” acrescentando que não considera “muito normal que, numa matéria dessas, o ministro da Defesa não o transmita ao primeiro-ministro".





Ainda assim, Rio não vê necessidade de chamar António Costa à comissão de inquérito. "Não. Não porque eu não vou trás de foguetes. Não me lembro de um primeiro-ministro vir a uma comissão, pode vir a plenário que é sede própria para o primeiro-ministro responder", defendeu o líder do PSD.







No entanto, Rio considerou que "o primeiro-ministro tem de dar explicações", mas tem de fazê-lo em plenário, nomeadamente nos debates quinzenais na Assembleia da República. "Nunca vi, nem quero ver, um primeiro-ministro, seja ele qual for, dar explicações numa comissão", acrescentou.



"Não podemos ficar indiferentes"



De opinião diferente, o líder parlamentar centrista, Nuno Magalhães. "Cada dia que passa mais me parece evidente a necessidade de chamar o senhor primeiro-ministro", afirmou o responsável do CDS-PP.





Nuno Magalhães disse ainda que o CDS-PP "sabe bem distinguir o que é da justiça e deve permanecer nos tribunais, e o que é da política e do apuramento de responsabilidades políticas que compete ao parlamento".





“Nós, como o país, vemos, ouvimos e lemos e não podemos ficar indiferentes ao que foi noticiado, o que cada vez dá importância, oportunidade, razão ao CDS por ter proposto esta comissão de inquérito" para "apurar responsabilidades, doa a quem doer", acrescenta o líder da bancada parlamentar centrista.





Em resposta direta a Rui Rio, Nuno Magalhães diz que tem de “respeitar” a visão do líder do PSD, mas lembra que as que declarações de António Costa no plenário da Assembleia da República, em contexto de debate, são diferentes do que depor numa comissão de inquérito parlamentar, que "tem poderes parajudiciais", podendo declarações aí feitas, como aconteceu no passado, ser usadas em processo judicial.





Na versão do general, apresentada em interrogatório na quarta-feira - no qual o general Martins Pereira foi ouvido na qualidade de testemunha – o ex-ministro da Defesa terá sido informado do memorando sobre a operação informada através do WhatsApp, uma aplicação que permite telefonemas e troca de mensagens com encriptação.





Os envolvidos terão dado conhecimento desta operação de encenação ao chefe de gabinete do ministro da Defesa. Na sequência deste caso, Azeredo Lopes demitiu-se a 12 de outubro, sendo substituído dias depois por João Gomes Cravinho. Seguiu-se a demissão do general Rovisco Duarte, chefe do Estado-Maior do Exército, na semana passada, tendo sido substituído pelo general José Nunes da Fonseca.





O roubo de armamento nos paióis de Tancos foi conhecido a 29 de junho de 2017, tendo parte do material sido recuperada quatro meses depois.

Os dois responsáveis foram questionados sobre a notícia do jornal Público, que revelava esta quinta-feira que o ex-chefe de gabinete do antigo ministro da Defesa, o general Martins Pereira, terá revelado em interrogatório que informou Azeredo Lopes sobre o memorando de Tancos que lhe foi entregue pelo coronel Luís Vieira, antigo diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM).Em setembro, a investigação do Ministério Público à recuperação do material furtado (Operação Húbris) levou à detenção para interrogatório de militares da PJM e da GNR. Na mesma altura, foi descoberta uma operação de encenação e encobrimento na operação, alegadamente organizada por elementos da PJM.