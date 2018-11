Tancos. PSD questiona se MAI sabia de encobrimento

Numa pergunta entregue no Parlamento, o líder parlamentar Fernando Negrão e o deputado Carlos Peixoto querem saber se Eduardo Cabrita teve, em algum momento, conhecimento dos contornos da operação para encobrir o desaparecimento do material militar.



Esta dúvida surge depois das notícias do envolvimento de elementos da GNR de Loulé no alegado encobrimento.



Esta é a segunda pergunta deste tipo feita pelo PSD a um ministro, depois de, na quarta-feira, ter questionado a titular da Justiça, Francisca Van Dunem.