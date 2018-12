Tancos. Socialistas chamam Costa a depor por escrito em comissão

RTP03 Dez, 2018, 10:45 / atualizado em 03 Dez, 2018, 12:32 | Política

Ao abrigo do regime dos inquéritos parlamentares, o Presidente da República e ex-presidentes, o presidente e ex-presidentes da Assembleia, o primeiro-ministro e ex-chefes de governo dispõem da prerrogativa, “se o preferirem” de responder por escrito.Os detentores de cargos políticos abrangidos pela prerrogativa devem enviar à comissão, num prazo de dez dias após notificação, “declaração sob compromisso de honra, relatando o que sabem sobre os factos indicados”.





No requerimento do PS, revelado pela Lusa, o coordenador Ascenso Simões elenca uma lista extensa de nomes a ouvir em sede de inquérito parlamentar, entre os quais o da anterior procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, e o do primeiro-ministro, neste caso “por escrito”.



Além de Joana Marques Vidal e de António Costa, os socialistas querem ouvir os ex-ministros da Defesa José Pedro Aguiar-Branco e Azeredo Lopes, assim como os respetivos chefes de gabinete.



São também convocados os chefes do Estado-Maior do Exército desde 2014, nomeadamente Carlos Jerónimo, Rovisco Duarte e Nunes da Fonseca, e do Estado-Maior General das Forças Armadas desde o mesmo ano: o general Pina Monteiro e o almirante Silva Ribeiro.



O antigo juiz militar e ex-diretor da Polícia Judiciária Militar coronel Gil Prata, o anterior diretor da PJM Luís Vieira e o ex-porta-voz desta instituição Vasco Brazão - ambos arguidos no processo sobre o aparecimento do material militar - e os atuais responsáveis Paulo Isabel e Donato Hélder são igualmente chamados.



O PS propõe ainda as audições dos responsáveis pelas equipas da Polícia Judiciária encarregues dos processos de Tancos.



Outras personalidades chamadas pelo partido de António Costa são os comandantes da unidade alvo do furto, os comandantes das Forças Terrestres e os comandantes da Logística do Exército desde janeiro de 2014, o anterior e o atual comandantes-gerais da GNR, a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda, e a secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, Graça Mira Gomes, e o antecessor, Júlio Pereira.

“Factos, atos e omissões”

O requerimento do PS põe de parte documentos que a Procuradoria-Geral da República enviou à comissão de Defesa Nacional e que estão em segredo de justiça - PCP, PS e BE defendem que devem ser devolvidos.

c/ Lusa

A comissão de inquérito parlamentar ao furto de armamento dos Paióis de Tancos deu início aos seus trabalhos no passado dia 14 de novembro. Tem por finalidade “identificar e avaliar os factos, os atos e as omissões relacionados direta ou indiretamente com o furto de armas em Tancos”, desde junho de 2017, assim como “apurar as responsabilidades políticas daí decorrentes”.O furto de material militar dos Paióis Nacionais, estrutura entretanto desativada, foi conhecido a 29 de junho de 2017.Em setembro passado, a Operação Húbris, que se debruçou sobre a recuperação de material de guerra na Chamusca, conduziu à detenção de militares da Judiciária Militar, e da GNR. Foi então que o CDS-PP avançou com o anúncio de uma comissão de inquérito no Parlamento, que seria aprovada com as abstenções de PCP e Partido Ecologista “Os Verdes”.O coordenador socialista Ascenso Simões propõe ainda que sejam pedidos os processos disciplinares instaurados pelo Exército a militares responsáveis pela vigilância dos paióis. E a totalidade dos documentos deste ramo das Forças Armadas “relativos à segurança dos paióis”, a somar à documentação existente no Ministério da Defesa Nacional “sobre tudo o que se refere a Tancos” depois de janeiro de 2014.O PS solicita ainda o acesso a todas as gravações das audições parlamentares relativas a Tancos e a todos os documentos que “não estejam classificados ou não tenham sido considerados em segredo se justiça”.