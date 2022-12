TAP já respondeu. Governo pede à Inspeção Geral de Finanças e CMVM que avaliem factos relacionados com processo de Alexandra Reis

"O Governo entendeu remeter de imediato os esclarecimentos prestados pelo Conselho de Administração da TAP à Inspeção-Geral de Finanças e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários para avaliação de todos os factos que tenham relevância no âmbito das suas esferas de atuação", lê-se no documento à qual a RTP teve acesso.





Na resposta enviada ao governo, a TAP assume que a rescisão do contrato com Alexandra Reis foi uma iniciativa da companhia aérea.







“Por iniciativa da TAP foi iniciado o processo negocial com Alexandra Reis no sentido de ser consensualizada por acordo a cessação imediata de todos os vínculos contratuais existentes entre Alexandra Reis e todas as empresas do Grupo TAP”, lê-se na resposta da transportadora





A TAP confirma que foram pagos 500 mil euros a título de indemnização, apesar de Alexandra Reis reivindicar 1,4 mil milhões de euros.



A transportadora esclarece que o cálculo do valor respeitou todas as normas legais e compensou Alexandra Reis pelos cargos de diretora e administradora da TAP.







"Relativamente ao enquadramento legal, a TAP aplicou os regimes legais decorrentes da circunstância de a empresa integrar o Setor Público Empresarial, em articulação, no omisso, com o quadro normativo do Código das Sociedades Comerciais", esclarece.







Os esclarecimentos sobre o enquadramento jurídico da cessação de funções de Alexandra Reis com a TAP tinham sido exigidos pelos ministros das Finanças e das Infraestruturas e da Habitação.







Em causa nesta polémica está a indemnização no valor de 500 mil euros que Alexandra Reis, atual secretária de Estado do Tesouro, recebeu, apesar de, segundo a informação enviada em fevereiro deste ano à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a TAP ter comunicado que foi Alexandra Reis a renunciar ao cargo.



A atual governante quebrou o silêncio na segunda-feira e garantiu que saiu por vontade da companhia aérea, ao contrário do que refere o comunicado de fevereiro. Alexandra Reis garantiu ainda que devolveria o dinheiro que recebeu da TAP caso fosse ilegal.





António Costa declarou esta segunda-feira que “desconhecia em absoluto os antecedentes” e pediu esclarecimentos aos ministros das Finanças e das Infraestruturas sobre a indemnização atribuída pela TAP à governante.







Questionado sobre se mantém a confiança na governante, o chefe do Governo respondeu que aguarda “o esclarecimento cabal dos factos e da sua qualificação jurídica”.







O Presidente da República também quer conhecer os contornos do caso para depois se ponderar se há ou não consequência políticas a tirar.