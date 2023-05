TAP. João Galamba vai ser ouvido na próxima quinta-feira

O ex-adjunto de Galamba, Frederico Pinheiro, será ouvido na véspera, 17 de maio, às 14h00. Eugénia Cabaço, chefe de gabinete de João Galamba, será ouvida logo depois, às 17h00.







Estas foram algumas das audições marcadas pela mesa e coordenadores da comissão parlamentar de inquérito à TAP e anunciadas aos jornalistas pelo novo presidente, o socialista António Lacerda Sales, segundo o qual este calendário foi consensualizado entre os diferentes grupos parlamentares.