TAP não podia autorizar indemnização sem aval do Ministério das Finanças

Lusa

O ministro das Finanças admite que os responsáveis pela TAP tenham violado a lei ao determinarem o pagamento da indemnização de 500 mil euros à ex-secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis sem o aval do Ministério, organismo que tutela a empresa aérea.