TAP. Partidos exigem explicações sobre polémica reunião entre CEO e deputados do PS

"Na audição à ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, foi tornado público que o deputado Carlos Pereira, participou numa reunião, ocorrida em 17 de janeiro, precisamente na véspera da, na altura ainda, CEO ir ao parlamento prestar esclarecimentos sobre a demissão da ex-administradora Alexandra Reis", lê-se no requerimento do partido de André Ventura, apresentado na quarta-feira.Segundo o Chega, Carlos Pereira, coordenador do PS na comissão de inquérito, terá estado presente nessa reunião de janeiro, “bem como membros do governo ou pelo menos seus assessores e Christine Ourmières-Widener”.No documento, o partido sublinha que quando questionado, o deputado do PS afirmou estar em causa uma comissão de inquérito à TAP “e não à atividade dos deputados”."Acontece que, a sua presença numa reunião, sobre este mesmo assunto com a CEO da TAP, não é irrelevante. E não o é desde logo quando, segundo o Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, n.º 6, do art. 6.º, 'É condição para a tomada de posse de membro da comissão, incluindo membros suplentes, declaração formal de inexistência de conflito de interesses em relação ao objeto do inquérito, bem como de compromisso de isenção no apuramento dos factos sujeitos a inquérito'”, lê-se no documento elaborado pelo Chega., sustenta o partido de André Ventura.

Partidos exigem explicações a Costa

O Chega exige ainda explicações ao primeiro-ministro. Na quarta-feira, André Ventura defendeu que António Costa e o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, devem dar explicações sobre a reunião entre deputados socialistas, assessores governamentais e a CEO da TAP, em janeiro, defendendo que o objetivo desta reunião era, “claramente, condicionar o depoimento” de Christine Ourmières-Widener no parlamento.O Bloco de Esquerda e o PCP também criticaram o rumo do Governo, defendendo que a reunião de janeiro “não tem cabimento” e acusando o Executivo de ter um “padrão de promiscuidade na governação”.Alexandra Reis garantiu na quarta-feira, diante dos deputados da comissão de inquérito parlamentar à tutela política da gestão da TAP, que nunca falou com o ministro das Finanças sobre a sua saída da companhia aérea.Alexandra Reis acabou por sair da TAP com uma indemnização de meio milhão de euros, num processo que o parlamento está agora a tentar esclarecer. A ex-administradora assegurou que quer devolver a indemnização, mas a empresa não lhe responde a dizer qual o valor que tem de entregar.O caso polémico levou, além de Alexandra Reis, à demissão do então ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e do secretário de Estado Hugo Mendes.



c/ Lusa