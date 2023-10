TAP, Saúde, Habitação, OE2024. Os principais temas no regresso dos debates quinzenais ao Parlamento

António Costa começou por admitir que se expressou mal quando afirmou que a privatização da TAP estava prevista no plano de reestruturação da companhia, negociado com Bruxelas.Em causa estão as declarações do ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que disse na semana passada, na SIC Notícias, que a privatização não é uma imposição de Bruxelas.Questionado pelo líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, sobre a obrigatoriedade da privatização,, afirmou o líder do Governo, agradecendo a oportunidade de fazer um esclarecimento público sobre o tema.Em resposta, Miranda SarmentoO líder parlamentar do PSD lembrou em concreto as contradições do primeiro-ministro sobre este tema, recordando declarações de 2014 e de 2015, quando António Costa considerava que a TAP não deveria ser privatizada ou que o Estado não deveria permitir a perda da maioria do capital da empresa.Outro dos temas dominantes do debate foi a proposta de Orçamento do Estado para 2024, apresentada pelo governo socialista."A oposição de direita está bastante perplexa e sem saber o que dizer. Já disseram um bocadinho de tudo: Que o Orçamento era pipi, bem apresentadinho e betinho; já disseram que eu sou luso comunista; e a Iniciativa Liberal até disse que eu tinha três mãos", apontou o primeiro-ministro.António Costa sublinhou ainda a “falência sucessiva de todas as linhas de demarcação” que a oposição de direita ensaiou “face aos governos socialistas” desde que o PS chegou ao poder, nomeadamente na gestão das contas públicas e na confiança depositava por mercados e investidores estrangeiros.“A nossa política orçamental tem funcionado bem, o país cresceu em média dez vezes mais do que nos 15 anos anteriores a 2015, temos o máximo de emprego, os rendimentos têm aumentado, Portugal tem convergido com a União Europeia como não acontecia desde o início deste século e - tragédia das tragédias para a direita -, apesar disto tudo, a verdade é que as contas públicas estão cada vez mais equilibradas", considerou o primeiro-ministro.

A questão do IUC

Ainda em relação à proposta de Orçamento do Estado para 2024, o PSD acusou o Governo de"Dá poucochinho com uma mão e retira muito mais com a outra. Baixa o IRS em 1,3 mil milhões de euros, ainda bem - copiou a proposta do PSD, mas copiou mal -, mas esta redução tem do outro lado um aumento de 2,7 mil milhões de euros de impostos indiretos", acusou Miranda Sarmento.Ainda à direita, o primeiro-ministro ouviu as críticas da Iniciativa Liberal, que considerou o aumento do Imposto Único de Circulação como uma medida de “crueldade fiscal”. Rui Rocha considerou mesmo que este aumento afeta as pessoas mais desfavorecidas, que não têm capacidade para trocar de viatura.Na resposta, António Costa frisou que“Eu quero baixar os impostos sobre os rendimentos do trabalho e sobre os rendimentos dos pensionistas porque quero maior justiça social em Portugal”, sublinhou ainda, considerando que a oposição “tem que decidir se a emergência climática é todos os dias ou é só à segunda-quarta e sexta-feira”.

“Não disse que o problema nas urgências era culpa dos portugueses”

Sobre a situação da saúde, o PSD acusou o Governo de “gastar mais dinheiro” mas apresentar piores resultados., acusou Miranda Sarmento do PSD. António Costa respondeu ao líder parlamentar do principal líder da oposição lembrando o aumento das consultas, cuidados de saúde primários e hospitais."Não basta pôr mais dinheiro em cima dos problemas, mas com o OE2024, o orçamento do SNS cresce 72% relativamente ao de 2015 e temos em curso o que ministro da Saúde tem designado como a mais profunda reforma do SNS", afirmou o chefe de Governo.António Costa defendeu ainda queNeste ponto, o primeiro-ministro desmentiu o líder do Chega, recusando ter atribuído a culpa pelos problemas das urgências hospitalares aos portugueses. André Ventura questionou António Costa sobre se disse ou não que “a culpa dos atrasos nas urgências é porque há utentes a mais” e acusou-o de dizer aos portugueses “para não irem às urgências”.O líder do Chega lembrou ainda quesem resolver os constrangimentos e encerramentos nos serviços de urgência.O chefe de Governo explicou que“Isso implica necessariamente uma nova metodologia de encaminhamento e de referenciação para que as pessoas possam ter a assistência que necessitam de ter o mais próximo da sua casa, ou seja, na sua unidade local de saúde, e não terem a necessidade de ir para o hospital”, salientou o primeiro-ministro.António Costa considerou que é necessário adotar “maior racionalidade nos serviços de urgência”, sobretudo nas grandes cidades.Ainda no campo da saúde, o, que irá decorrer na quinta-feira.A posição foi defendida em resposta à líder parlamentar do PCP, Paula Santos, que pediu ao primeiro-ministro que não iluda o povo

Subsídio de desemprego para vítimas de violência doméstica

Uma das novidades de destaque neste debate quinzenal foi o anúncio, por parte do primeiro-ministro, sobre aA decisão foi comunicada por António Costa numa resposta ao deputado único do Livre, Rui Tavares, que lamentou a ausência de implementação dessa medida. “Não vamos para o orçamento de 2024 sem resolver um problema que vem de 2022 e 2023. A última vez que falámos deste assunto, o senhor primeiro-ministro disse-me que estava em circuito legislativo”, vincou.Rui Tavares salientou ainda a necessidade de dizer às vítimas que “não deixamos passar nem mais um mês para estas pessoas, mais um mês é um mês entre a vida e a morte”.”, retorquiu o primeiro-ministro.

Governo não vai cumprir meta na habitação

Em resposta à líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, que focou a sua intervenção nos problemas na saúde e habitação, o primeiro-ministro admitiu que a promessa de novas casas até 2024 não será cumprida nos 50 anos do 25 de Abril., admitiu António Costa. Acrescentou, no entanto, que “32.800 fogos estarão concluídos até ao final de 2026”.Mariana Mortágua aproveitou para frisar que a crise na habitação não chegou a todos os setores.

"O Governo falhou as promessas que fez e deve ser responsabilizado por isso porque a crise da construção não aconteceu igualmente em todos os setores. Nos últimos cinco anos foram construídos mais quase 300 hotéis, 20 mil camas", referiu, acrescentando que “provavelmente nos próximos três anos vão ser construídas mais camas em resorts de luxo em Grândola do que camas a custos acessíveis em todo o país".