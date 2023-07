TAP. Sindicato dos tripulantes salienta "omissões e inverdades" em relatório preliminar

"Depois de uma primeira leitura do Relatório Preliminar da Comissão de Inquérito à TAP, o SNPVAC lamenta que o mesmo seja um documento com tamanha ligeireza, falta de rigor, omissões e inverdades, que mais não são que uma falta de respeito para com os tripulantes de cabine da TAP, os trabalhadores do grupo TAP, os portugueses e contribuintes", lê-se em comunicado conhecido esta quinta-feira.

A direção do SNPVAC considera ainda que “não é possível ler o que foi escrito e ficar indiferente” e “sente-se enganada e usada!”, dado que as seis páginas e meia do relatório com 180 páginas dedicadas ao plano de reestruturação - que envolveu um despedimento coletivo e um corte salarial de 25 por cento - não refletem o que foi dito nas audições da comissão de inquérito.

"Não compreendemos como é possível não constar neste relatório a informação oficial de que Bruxelas [Comissão Europeia] sugeriu e defendeu outras soluções - menos duras e onerosas para os trabalhadores do grupo TAP, no âmbito das negociações do plano de reestruturação", acrescenta o sindicato dos tripulantes de cabine.

A estrutura recorda que na sua audição, em 26 de abril, entregou um documento à comissão de inquérito onde está plasmada a sugestão da Comissão Europeia ao Governo e à administração da TAP de se adotar "outro tipo de medidas que compensariam os cortes draconianos que foram infligidos aos trabalhadores da TAP".

Segundo a nota, "o mínimo que a Direção do SNPVAC (e os trabalhadores do Grupo TAP) exigiam era que, pelo menos, essas "singelas" páginas refletissem o que foi dito nas audiências que se foram realizando ao longo destes últimos meses. Este relatório, a propósito do Plano de Reestruturação, transcreve muita informação que é pública desde 2021, mas omite informação nova e muito relevante que foi prestada pelo SNPVAC na CPI".

"Hoje sabemos que o Governo optou pelo corte nos salários dos trabalhadores, quando poderia ter mitigado esta situação com outras alternativas propostas por Bruxelas. [...] Como é que uma informação tão impactante na vida dos trabalhadores do grupo nos últimos três anos, não teve qualquer relevância neste relatório?", apontou o sindicato, considerando que o documento elaborado pela deputada socialista Ana Paula Bernardo, entregue na terça-feira, confirmam "os receios e as críticas feitas pela direção do SNPVAC" ao longo das audições do inquérito: "houve muita política e pouca TAP".

O comunicado termina com a frase: “Caso para dizer, a Montanha”… …!!”.

c/ Lusa