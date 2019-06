Taxas moderadoras. "O BE não mudou de ideias"

Foto: Lusa

Apesar da insistência dos jornalistas, Catarina Martins não quis responder a Carlos César e preferiu sublinhar, mais do que uma vez, que havia entendimento à esquerda.





Catarina Martins lamenta a "mudança de opinião" do PS nas taxas moderadoras sem responder a César e manifestou-se disponível para "todas as convergências que puxem pelo futuro do país".





Durante uma visita à estação de metro do Marquês de Pombal, em Lisboa, Catarina Martins foi questionada por várias vezes sobre as declarações do líder parlamentar do PS, que invocou hoje o sentido de "responsabilidade financeira" e a rejeição de "aventureirismos", para defender o faseamento do fim das taxas moderadoras e afirmou que o Bloco de Esquerda "não manda na Assembleia da República, nem manda no país".





c/Lusa

Perante a insistência dos jornalistas sobre a crítica política de Carlos César, a coordenadora do Bloco voltou a centrar-se na proposta feita pelo partido de fim das taxas moderadoras nos centros de saúde e em consultas ou exames prescritos por profissionais do SNS - aprovado na generalidade apenas com votos contra do CDS-PP - e na qual diz que irá insistir na discussão na especialidade.