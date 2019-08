TC rejeita coligação Unidos pela Madeira composta por MPT e Aliança

Lusa12 Ago, 2019, 18:17 | Política

De acordo com o Joaquim José Sousa (Aliança) e Válter Rodrigues (MPT), a decisão do TC está relacionada com a simbologia destas forças partidárias.

"Do que sei, o TC não quis que juntássemos os logótipos dos dois partidos, defendendo que a coligação `Unidos Pela Madeira` se apresentasse com uma simbologia própria", disse Joaquim José Sousa à agência Lusa.

Por isso, anunciou que os dois partidos vão na mesma concorrer às eleições legislativas regionais de 22 de setembro com listas próprias.

"Em causa estão motivos ligados à simbologia dos partidos e da coligação", referiu por seu turno o responsável na Madeira do Partido da Terra, Válter Rodrigues, também referindo que esta força partidária vai apresentar uma lista própria ainda hoje no Tribunal da Comarca da Madeira.

O partido Aliança estreia-se nestas eleições e vai ter uma lista encabeçada por Joaquim José de Sousa.

Por seu turno, o MPT, que já teve uma representação no parlamento da Madeira, vai entregar uma candidatura que tem como cabeça de lista o responsável pela comissão instaladora do partido na região, Válter Rodrigues.

A Lusa contactou , sem sucesso, o Tribunal Constitucional para confirmar e ter acesso ao teor da decisão.

Hoje é o último dia para a entrega de listas de candidaturas no Tribunal da Comarca da Madeira para as eleições legislativas regionais, agendadas para 22 de setembro.