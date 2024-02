Televisões rejeitam. Montenegro quer ser substituído por Nuno Melo nos debates com CDU e Livre

Em resposta, a direção de campanha da AD diz que o seu líder não tem medo de debater com ninguém e invoca o exemplo de 2015, quando Paulo Portas também substituiu Passos Coelho em dois debates.A SIC, a TVI e a RTP rejeitaram a substituição de Luís Montenegro por Nuno Melo, tendo em conta que os convites foram feitos em exclusivo aos líderes dos partidos com representação parlamentar, condição que o CDS atualmente não preenche.





"Tendo sido confrontados pela Direção de Campanha da AD com a indicação de que seria o Presidente do CDS/PP a comparecer aos debates do dia 10, com o Secretário-Geral do PCP, e do dia 17, com o Porta-Voz do Livre, contrariando assim o convite que tinha sido dirigido, exclusivamente, aos líderes das candidaturas dos partidos e coligações com assento parlamentar, as Direções de Informação da SIC, TVI e RTP recordam o seguinte:



1. A proposta de debates organizados pelas três televisões foi sempre dirigida aos líderes partidários com assento parlamentar. Não há nenhum caso de presença de partidos sem assento parlamentar nos debates que as televisões organizam há vários anos, com reconhecido sucesso de audiências e manifesto interesse do público.



2. O facto de só estarem presentes nestes debates os líderes dos partidos com assento parlamentar não decorre apenas de um evidente critério editorial. Decorre também de uma aceitação por parte da CNE e da ERC deste modelo, as duas entidades têm aceitado uma solução que privilegie os partidos com assento parlamentar, desde que os debates decorram antes do início oficial da campanha eleitoral.



3. Quando os convites foram dirigidos aos partidos estes pontos foram cabalmente expostos, tal como nos emails enviados.



4. Quando o modelo e o calendário base (período entre dia 5 e dia 19 de fevereiro) ficou assente, na semana que antecedeu o Natal de 2023, a preocupação das televisões era a de garantir que os partidos estavam de acordo com as datas e o modelo, que foi aceite por todos por replicar o que tinha acontecido em 2022.



5. Na tarde de 22 de dezembro, o representante do PSD telefonou ao representante das três televisões a informar que a coligação Aliança Democrática poderia decidir enviar o líder do CDS a alguns debates, replicando o que tinha acontecido em 2015. O representante das três televisões tomou nota da vontade do PSD (o que partilhou com as outras televisões), mas explicou que isso poderia levar a reações de outros partidos (entre os quais também há uma coligação, a CDU) que inviabilizariam o modelo, além de que para as televisões não existe paralelo com 2015, já que na altura o CDS tinha uma bancada parlamentar e o seu líder era vice primeiro-ministro. Ora, desde 2022, o CDS não tem representação no Parlamento.



6. No email que foi posteriormente enviado pelas televisões, os termos dos convites e dos debates ficaram perfeitamente explícitos, reforçados e aceites.



7. Foi, assim, com alguma surpresa que as televisões tomaram nota da decisão da Direção de Campanha da AD. Não pomos em causa as motivações da AD nem as qualidades do líder do CDS. Mas não podemos colocar em risco todo este processo. Recordamos que este modelo foi seguido com êxito desde 2019 em três eleições. A aceitar-se esta exceção, desvirtuar-se-iam o modelo e as condições de equidade propostas a todos, o que não é aceitável e justo.



8. O modelo proposto mantem-se em vigor nos exatos termos em que o colocámos, o que tem permitido um amplo confronto de ideias entre os líderes das candidaturas dos partidos e coligações e que tem merecido a atenção de muitos portugueses. Esperamos que todos o compreendam e valorizem.



Segue o comunicado conjunto de RTP, TVI/CNN e SIC: