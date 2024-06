Foto: José Sena Goulão - Lusa

Marta Temido defende que plano do Governo para as migrações tenta corrigir a ideia de aproximação à extrema-direita e diz que o momento não é inocente. A candidata está em Viana do Castelo e Braga, depois de ter passado por Santarém, onde contou com Augusto Santos Silva e a líder parlamentar Alexandra Leitão.