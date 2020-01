Na primeira legislatura do Governo do partido Socialista, foi feita uma reposição do que tinha sido retirado. Marta Temido não tem dúvidas de que a Saúde é a grande prioridade orçamental, mas demarca-se de um modelo de Saúde baseado em vales.

O Orçamento do Estado traduz, no entender da ministra da Saúde, a aposta e a crença no SNS. Mas é preciso fazer uma gestão criteriosa das verbas disponíveis, refere Marta Temido.





Repostas da ministra da Saúde em audição no Parlamento a propósito da apreciação na especialidade da proposta de Governo do Orçamento do Estado, depois de aprovada na generalidade.