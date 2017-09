Teresa Leal Coelho diz ter recebido "palavra de apoio" de Marcelo Rebelo de Sousa

Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se com Teresa Leal Coelho numa rua de Lisboa. A candidata do PSD disse que recebeu de Marcelo uma palavra de apoio.



À RTP, o Presidente explicou que se cruzou ao longo da tarde com várias candidaturas, incluindo a de Teresa Leal Coelho, mas que se limitou a cumprimentá-la.



Lembrou ainda que o Chefe de Estado não toma posição eleitoral sobre candidatos às eleições, desmentindo a afirmação da candidata do PSD.