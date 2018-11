Partilhar o artigo Teresa Leal Coelho fechou portas a proposta do PCP e do BE Imprimir o artigo Teresa Leal Coelho fechou portas a proposta do PCP e do BE Enviar por email o artigo Teresa Leal Coelho fechou portas a proposta do PCP e do BE Aumentar a fonte do artigo Teresa Leal Coelho fechou portas a proposta do PCP e do BE Diminuir a fonte do artigo Teresa Leal Coelho fechou portas a proposta do PCP e do BE Ouvir o artigo Teresa Leal Coelho fechou portas a proposta do PCP e do BE