Teresa Morais critica Rui Rio

Teresa Morais afirma ainda que Rio repudia o grupo parlamentar do partido. No artigo, intitulado “deixem-nos trabalhar”, Teresa Morais questiona se é aceitável que o maior grupo parlamentar português tenha a maioria dos seus deputados arredados do debate político.



A deputada, que integrava a direção de Pedro Passos Coelho, fala mesmo de obsessão em garantir que a tese de conspiração justifique que muitos sejam dispensados no final da legislatura.