Testemunhos dos 100 anos de vida do PCP

Foto: Facebook PCP Castro Marim

O Partido Comunista Português é a força política mais antiga em atividade contínua no país. O jornalista João Vasco recolheu vários testemunhos sobre estes 100 anos de vida do PCP, do histórico militante comunista Domingos Abrantes, do antigo dirigente Carlos Brito e também do historiador Pacheco Pereira.