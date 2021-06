Tiago Barbosa Ribeiro candidata-se pelo PS à Câmara do Porto

"Eu não faltarei ao Porto. Apresentarei a minha candidatura à Câmara Municipal do Porto na reunião da Comissão Política Concelhia do PS que vai decorrer esta noite", afirmou Tiago Barbosa Ribeiro.

A proposta de nomear Tiago Barbosa Ribeiro como candidato à presidência da Câmara do Porto será votada hoje, na reunião da Comissão Política Concelhia, que decorre a partir das 21:30.

Em 8 de junho, o PS convidou o atual secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, para encabeçar a candidatura socialista à presidência da Câmara Municipal do Porto, mas após um dia, o convite veio a ser declinado.

A Câmara do Porto é liderada pelo independente Rui Moreira, cujo movimento elegeu sete mandatos nas autárquicas de 2017, aos quais se somam quatro eleitos do PS, um do PSD e um da CDU.

São já conhecidas as candidaturas de Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Vladimiro Feliz (PSD), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal), António Fonseca (Chega) e a recandidatura do atual presidente da autarquia, o independente Rui Moreira.

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).