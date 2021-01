Tiago Mayan acusa Marcelo de ser cúmplice do governo "no caminho do empobrecimento"

Foto: Lusa

Com Marcelo Rebelo de Sousa e o governo na mira, Tiago Mayan encerrou a campanha no Porto, num comício online em que acusou o presidente da República de ter sido cúmplice do governo num caminho que tem transformado Portugal no país mais pobre da União Europeia.