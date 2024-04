Tiago Mayan diz que a Iniciativa Liberal falhou no que se propôs fazer, quer para as eleições regionais, quer para as legislativas.

Munido do manifesto "Unidos pelo Liberalismo", Tiago Mayan quer refundar a Iniciativa Liberal, mas não assume uma candidatura à liderança do partido.



São já mais de 200 subscritores que se mostram preocupados com a "atual direção do partido, que, entendem, se tem vindo continuamente a afastar dos valores liberais".