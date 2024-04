Tiago Mayan pronto para encabeçar candidatura à liderança da IL quer refundar partido

Num hotel em Lisboa, Tiago Mayan Gonçalves apresentou, sob o lema "Unidos pelo liberalismo", um manifesto "de coragem, inovação e liberdade", cuja primeira promessa é "refundar o partido em valores e princípios liberais" e "apresentar uma liderança forte e carismática, verdadeiramente liberal".

"Se estou aqui perante vocês é porque eu estarei pronto para assumir todas as consequências do que está aqui manifestado. (...) Quando estiver no período eleitoral estarei pronto para, se necessário e tendo a equipa para o fazer, eu estarei pronto para liderar uma candidatura à liderança", respondeu, perante a insistência dos jornalistas.

O antigo candidato presidencial afirmou que "este movimento de membros da IL vai estar pronto para apresentar uma alternativa à liderança do partido" e que o fará quando chegar o momento.