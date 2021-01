Tiago Mayan teve mais votos nos concelhos do litoral

Neste portal, os resultados eleitorais de cada candidato são divididos em três, permitindo ver qual o terço dos concelhos em que obtiveram os melhores resultados, os piores resultados e o resultado médio, sendo possível cruzar esses dados com um vasto conjunto de variáveis económicas e sociais.

Segundo o EyeData, o tercil de concelhos onde Tiago Mayan Gonçalves obteve melhores resultados nas presidenciais situa-se, na sua maioria, no litoral do país, havendo quase o triplo da densidade populacional nesses municípios, em comparação com a média nacional.

Nestes concelhos, o saldo populacional natural (relação entre novos nascimentos e menor saldo populacional) é 57% menos negativo do que o registado em todo o território e 6,73% da população residente é estrangeira, um valor superior à média nacional de 5,72%.

Em relação à pandemia, o candidato que ficou em 6.º lugar teve melhores resultados em concelhos menos afetados, com uma média de cerca de 1.401 casos por 100 mil habitantes (dados referentes à taxa de incidência em que são contabilizados os últimos 14 dias, atualizados até 18 de janeiro).

No caso de Tiago Mayan, é ainda possível verificar o seguinte:

+++ Política +++

O candidato esteve mais forte nos concelhos onde a Iniciativa Liberal (IL) mais pontuou nas legislativas de 2019 (1,59% contra 1,29% do valor nacional), assim como nos municípios onde o PAN, o Bloco de Esquerda e o Livre tiveram melhores resultados em 2019.

Já no plano contrário, o candidato registou piores resultados nos concelhos onde a CDU esteve mais forte nas legislativas de 2019.

O candidato conseguiu ficar em 4.º lugar em 12 concelhos e esteve melhor que Marisa Matias em mais de uma dúzia de concelhos, incluindo no Porto e em Lisboa, onde obteve os melhores resultados das presidenciais, com 8,1% e 6,5%, respetivamente.

+++ Sociedade +++

Os concelhos onde Mayan obteve melhores resultados nestas presidenciais têm mais 34% espetadores de cinema do que a média nacional, mais 16% de compras em terminais de pagamento automático, mais médicos por mil habitantes e mais camas em hospitais.

Por outro lado, estes concelhos têm também menos centros de saúde por 100 mil habitantes do que a média do país.

+++ Economia +++

Tiago Mayan Gonçalves pontuou mais em concelhos onde é mais caro comprar ou arrendar uma habitação e em que se regista mais 8,89% de poder de compra do que em todo o país.

Nestes concelhos, há mais 13% de empresas do setor social e da saúde por mil habitantes do que na média nacional e mais 13,82% de empresas de atividades culturais e desportivas.

Por outro lado, onde o candidato apoiado pela IL esteve pior, regista-se uma menor produtividade das empresas.

+++ Educação +++

Mayan obteve melhores resultados em concelhos com uma maior percentagem da população com pelo menos o ensino secundário. Onde esteve pior, regista-se uma taxa de retenção no ensino básico de 4,94%, um valor superior à média do país de 3,8%.

+++ Ambiente +++

Nos concelhos onde Tiago Mayan melhor pontuou, há uma menor área da rede Natura e menos superfície de áreas protegidas.