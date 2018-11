Timmermans é agora o único candidato dos Socialistas Europeus à Comissão Europeia

Lusa05 Nov, 2018, 18:08 | Política

Em comunicado hoje divulgado em Bruxelas, o grupo dos Socialistas e Democratas (S&D) no Parlamento Europeu, no qual está integrada a delegação do Partido Socialista (PS), anuncia que dá na terça-feira, em Bruxelas, o "pontapé de saída na corrida para as eleições europeias" com um debate com Timmermans, que "é agora o único candidato do Partido Socialista Europeu (PSE), na sequência da decisão do vice-presidente da Comissão Europeia Maros Sefcovic de abandonar a corrida e unir o partido em torno de um só candidato".

Apontando que "a confirmação oficial do candidato comum terá lugar no Congresso do PES em 06 e 07 de dezembro em Lisboa", o S&D saúda desde já a decisão de Sefcovic de abdicar em nome da "unidade" dos Socialistas Europeus em torno da candidatura de Timmermans, o "número dois" de Juncker no atual executivo comunitário.

Na sua conta na rede social twitter, Sefcovic já anunciou que, "enquanto diplomata de profissão e desportista por paixão", percebe bem o "poder do espírito de equipa", razão pela qual abandona a corrida, para "impulsionar a unidade do PSE e focar toda a energia num programa poderoso", apoiando por isso Timmermans.

Este anúncio ocorre na semana em que estão agendadas as eleições dos "Spitzenkandidaten" de duas outras grandes famílias políticas europeias, designadamente do Partido Popular Europeu (PPE) -- família política que integra PSD e CDS-PP --, a ser escolhido num congresso em Helsínquia, entre quarta e quinta-feira, e da Aliança dos Liberais.

Instituído por ocasião das anteriores eleições europeias, o modelo de "Spitzenkandidaten" - processo de designação do presidente da Comissão Europeia entre os cabeças-de-lista indicados pelas famílias políticas europeias à partida para eleições - não é tido como garantido para as eleições de 2019 no seio do Conselho Europeu, com vários chefes de Estado e ou de Governo, entre os quais o primeiro-ministro António Costa, a sublinharem que, de acordo com os Tratados, cabe ao Conselho propor ao Parlamento Europeu um nome ao cargo de presidente da Comissão, "tendo em conta os resultados eleitorais", mas que, "no limte", pode não ser o candidato principal da força política mais votada.

Em fevereiro passado, o Conselho Europeu, reunido em Bruxelas, acordou que os grupos políticos europeus são livres de voltar a designar "candidatos principais" às eleições de maio de 2019, mas advertiu que não está contemplado nos Tratados da UE qualquer "mecanismo automático" que determine que o "Spitzenkandidat" do partido mais votado a nível dos 27 -- o Reino Unido já terá saído na altura da UE -- seja o futuro presidente da Comissão.

Já o Parlamento Europeu reiterou, no mesmo mês, que o processo "é para manter", garantindo que rejeitará qualquer nome proposto pelos líderes europeus para o cargo de presidente da Comissão que não tenha sido designado "candidato principal" ("Spitzenkandidat") pelos partidos políticos europeus antes das eleições de maio de 2019.