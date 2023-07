Timor é destino de António Costa com negócios bilaterais na bagagem

António Costa tem encontros previstos com os principais líderes políticos do país do sudeste asiático.







Na agenda de António Costa, além dos encontros com as mais importantes figuras do Estado, destaque para a visita, no segundo e último dia do programa em Timor-Leste, ao cemitério de Santa Cruz, local onde ocorreu o massacre de 12 de novembro de 1991, durante a ocupação indonésia, e onde morreram mais de 300 timorenses.





A acompanhar António Costa está também o ministro dos Negócios Estrangeiros, que iniciou na segunda-feira uma visita oficial ao sudeste asiático, com passagem pela Indonésia, Timor-Leste e Filipinas para discutir a intensificação das relações económicas.



Uma vista do chefe de governo que está a ser acompanhada pelo jornalista da agencia Lusa, em serviço especial para a Antena 1, João Carreira.