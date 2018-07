Foto: Rafael Marchante - Reuters

Trabalhadores manifestam-se junto ao Parlamento contra revisão da legislação laboral





Várias centenas de trabalhadores manifestam-se esta sexta-feira junto ao Parlamento contra a revisão da legislação laboral, que consideram prejudicial para os trabalhadores e para o desenvolvimento do país.





A concentração decorre durante esta manhã, enquanto os deputados estiverem a discutir a revisão legislativa no plenário da Assembleia da República.





A manifestação da Intersindical será encerrada com uma intervenção do seu secretário-geral, Arménio Carlos.A proposta do Governo para alterar o Código do Trabalho prevê a redução da duração máxima dos contratos a termo e o alargamento do período experimental.